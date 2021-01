THY’nın korona virüs önlemlerini Mehmet Öz anlatıyor

- Türk Hava Yolları’nın korona virüs önlemleri için çektiği tanıtım filminde ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz'ün rol aldı. 'Dr. Öz ile TK Extra Care' güvenli seyahat programı tanıtım videosu yayınlandı. Videoda korona virüs salgını nedeniyle uçuşlarda alınması gereken tedbirler yer alıyor. Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülü sahibi "The Dr. Oz Show" adlı sağlık talk şovuyla ABD'de milyonların tanıdığı Dr. Mehmet Öz, THY'nin yeni uygulaması 'Dr. Öz ile TK Extra Care' için kamera karşısına geçti. 4 dakikalık videoda Öz, korona virüs önlemleri kapsamında yolcuların seyahatlerinde yapması gerekenler ve THY'nin uçaklarda aldığı hijyen tedbirleri de yer aldı. Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uçuş güvenliğinize her şeyden fazla önemsiyoruz. Bu nedenle, standartların ötesine geçiyor ve yolculuğunuzun her anı için yüksek standartlara sahip bir koruma protokolü olan Dr. Öz ile TK Extra Care uygulamamızı sunuyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş deneyiminin sizi beklediği koruma protokolümüz beş adımdan oluşuyor; uçuş öncesi, havalimanı, uçağa biniş, uçak içi ve uçaktan iniş. TK Extra Care ile yolculuğunuzun her adımında sağlığınız yüksek standartlarla korunuyor. Aldığımız tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Diğer sorularınız için hijyen uzmanlarımıza danışabilir, yeni uçuş kriterlerimiz doğrultusunda Türk Hava Yolları ile güvenle uçabilirsiniz" dedi.





loading...