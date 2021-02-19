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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Texas'ta ısınmak için şömine yakanlar çıkan yangında öldü - San Antonio'da itfaiyenin söndürme musluğu dondu, evler ve araçlar alev alev yandı

- Texas'ta ısınmak için şömine yakanlar çıkan yangında öldü - San Antonio'da itfaiyenin söndürme musluğu dondu, evler ve araçlar alev alev yandı

San Antonio'da yangın çıkan ev

İstifa Market Felaket Yangına Müdahale Irak 

-Alevler
-Yanan araçlar
-detay

( TEKSAS ) - Texas'ta ısınmak için şömine yakanlar çıkan yangında öldü- San Antonio'da itfaiyenin söndürme musluğu dondu, evler ve araçlar alev alev yandı TEKSAS

- ABD'nin Texas eyaletinde devam eden kış fırtınası nedeniyle Houston kentinde ısınma ihtiyaçlarını gideremedikleri için şömine yakan aile yangına neden oldu. San Antonio'da ise bir binada çıkan yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiyenin musluğu donunca alevler kısa sürede yayılarak araçlara sıçradı. Sert kış koşullarıyla mücadele eden ABD'de kar kabusu sürüyor. Milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasında Texas eyaleti görülmemiş felaketi yaşıyor. Eyalet bağlı Houston kentinde bir apartmanda ısınmak için şömine kullananlar yangın çıkmasına neden oldu. 1 kadın ve 3 torununun şömineden çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
İtfaiyenin musluğu dondu San Antonio kentinde ise bir binada çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye sevk edildi. Dondurucu soğuklar nedeniyle yangın söndürme musluğu donan itfaiye, alevlere müdahale edemedi. Alevler çevredeki araçlara sıçrarken, bölgeye tankerle su taşındı. Texas senatörünün Meksika tatili tepki topladı Texas'ta hayat durma noktasına gelirken, Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Ted Cruz'un Meksika'ya tatile gitmesi büyük tepki çekti. Eleştiriler üzerine Texas'a dönen Cruz'a istifa etmesi yönünde yoğun baskı var.
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