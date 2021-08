TESK Genel Başkanı Palandöken: “Öğrencilerin sağlığını korumak hepimizin görevi”

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Öğrencilerin sağlığını korumak hepimizin görevi” dedi.

Palandöken, pandemide yeni eğitim öğretim sezonuna başlayacak olan öğrencileri okullarda tüm tehlikelerden uzak tutarken, okulların hemen yanı başındaki alanlar için de gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Covid-19 nedeniyle eğitimin aksamaması gerektiğini söyleyen Palandöken, “İki yıldır yüz yüze eğitimden mahrum kalan öğrenciler yeni eğitim öğretim sezonuna başlarken okulların temizliği ve güvenliği kadar okul çevrelerinin güvenliği için de tüm önlemler şimdiden alınmalı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı şartlarda eğitim alması ve artık korona virüs nedeniyle eğitimlerinin aksamaması her şeyden önemli. Bunun için de özellikle okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara ve zararlı madde satıcılarına kesinlikle göz açtırılmamalı” ifadelerini kullandı. “Kurallara uyma noktasında tam teşekkül şart” Pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin sağlığını korumak adına okul çevrelerinin güvenliği konusunda uyarıda bulunan Palandöken, “6 Eylül Pazartesi günü ülke genelinde 20 milyona yakın ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencisi ile 1 milyondan fazla öğretmen için okul zili çalacak. Pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen yüz yüze eğitim başlamadan önce eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yollarla hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanları gerekli tedbirleri alarak uzun zamandır ara verdikleri faaliyetlerini yeniden yürütmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Özellikle öğrencilerin bizzat bulunduğu okul kantini ve servislerde gerekli hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulanacak. Öğrencilerimizin okula sağlıkla gidip gelebilmesi için kurallara uyma noktasında esnafımız tam teşekküllü çalışacak. Yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde tüm okullarda kantinler, sınıflar, koridorlar, tuvaletler ve okul bahçeleri için gerekli temizlik çalışmaları yapılırken okul çevrelerinin temizliği ve güvenliği konusuna da daha dikkatli olunmalı” diye konuştu.

“Geleceğimizin teminatı çocukları korumak hepimizin görevi” Çocukların da çevreye karşı bilinçlendirilmesinin onları tehlikelerden korumanın en önemli adımı olduğuna işaret eden Palandöken, “Çocukları tehlikelerden korumanın ilk yolu, okula başladıktan itibaren her zaman onları bilinçli yetiştirmektir. Bu görev de en çok okul çevreleri için ailelere, okul içerisinde ise öğretmenlere düşüyor. Bunun için aileler baskı kurmadan çocuklara okul çevrelerinde tanımadıkları insanlardan herhangi bir alışveriş yapmamaları gerektiğini iyi anlatmalı. Uyuşturucu, alkol, sigara gibi küçük yaşta uzak durulması gereken şeyler hakkında çocuklar bilinçlendirilmeli. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onları korumak toplumun her kesimin görevidir” şeklinde konuştu.

