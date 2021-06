'Ters ev'e ziyaretçi akını

-Evden aktüel görüntüler

-Ziyaretçilerin fotoğraf çekimi

-Fatih Mehmet Kocaispir röportaj

-Çocukların evde gezmesi

-Bora röportaj

-Röportaj

-Çekilen fotoğraflar



- Adana'da açılan 2 katlı ters ev ziyaretçi akınına uğruyor. Tavana yerleştirilmiş lavabo, koltuk, sehpa ve diğer eşyalar ziyaretçilerin başını döndürüyor. Yüreğir ilçesindeki Millet Bahçesi’nde inşa edilen ters ev geçtiğimiz hafta kapılarını ziyaretçilerine açtı. Adana ve bölgede tek olan 2 katlı ters evde giriş bahçesi dahil her şey ters olarak görülüyor. Yurt içi ve yurt dışında benzerleri bulunan, özellikle gençler ve çocukların ilgisini çeken sıradışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor ve öz çekim yapıyor. Yüreğir Belediyesi’nin Adana’da gezilecek görülecek yerler listesine kazandırdığı ters evin açılmasıyla birlikte ziyaretçi akını da yaşandı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Yüreğir’in bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, “Gördüğünüz gibi burada her şey ters. Bölgenin ilk ve tek ters evi. Son derece güzel ve çocukların ilgisini çekecek şekilde yapıldı ters ev. Bunu yaparken amacımız Yüreğir’i tüm Adana ve çevresinde cazibe merkezi kılmak, günlük hayatlarında merak edip gelecekleri bir yer haline getirmekti. Yüreğir inşallah önümüzdeki süreçte gelişen, insanların ilgisini çeken bir ilçe olacak. Bu ilçeyi turizm destinasyonu haline getirmeyi istiyoruz” diye konuştu.

“Herkesi buraya bekliyoruz” Ters eve ziyaretçi akını yaşandığını kaydeden Başkan Kocaispir, “Sadece ters ev diye düşünmeyin, Misis’i ve diğer bölgeleri de işin içerisine katarsak Yüreğir’de sosyal hayatın aktığı, çocukların, gençlerin ve ailelerin geldiği mekanlar oluşturmak istiyoruz. Buna inşallah yakın zamanda yapacağımız sokak sağlıklaştırmalarıyla, sanat sokaklarıyla birlikte Yüreğir’de sosyal hayatın standartlarını yükseltmek istiyoruz. Gerçekten buraya yoğun bir ilgi var. Ziyaretçi akını var. Bu ziyaretçi akınının devam edeceğini düşünüyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ters evi ziyaret eden Tuğra Alıcı (12) ise çok beğendiğini ve ilk kez bir ters ev gördüğünü söyledi.



Neslihan Alıcı ise evi herkesin ziyaret etmesi gerektiğini söyleyerek, “İlk girişte başımız döndü ama çok güzel bir yer. Adanamıza layık, güzel bir ev olmuş. Çocuklar çok mutlu oldu. Herkese tavsiye ederiz. Sosyal medyada görüyorduk ama Adana’da olması bizi mutlu etti” diye konuştu.

