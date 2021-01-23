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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Teröristlerce toprağa gizlenen EYP yapımında kullanılan oksijen tüpü böyle imha edildi

Teröristlerce toprağa gizlenen EYP yapımında kullanılan oksijen tüpü böyle imha edildi

Patlama Anı

Şehit Oksijen Tüpü Özel Birlik Oksijen Teröristler 

-Oksijen Tüpü Görüntü
-fotoğraflar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Ömeryan kırsalında icra edilen operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 6 farklı noktada araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan oksijen tüpü, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sözde Ömeryan kırsalında şehit güvenlik korucusu Abdullah Emen özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen 6 farklı noktada araziye gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan oksijen tüpü, pil, termal şemsiye, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınaklar PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

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