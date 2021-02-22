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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütü PKK bitme noktasına geldi, bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu

Terör örgütü PKK bitme noktasına geldi, bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu

Anne baba ile görüştürme

Güvenlik Güçleri İl Emniyet Müdürlüğü Gesi Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü 

-Mardin il emniyet müdürlüğü

( MARDİN )- Mardin'de teslim olan terörist, İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek ailesi ile buluştu MARDİN

- Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü görüp kaçan terörist sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Mardin'de yapılan ikna sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluştu. Mardin’de PKK/KCK terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan ve terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet gösteren Ş.Y. isimli terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Nusaybin ilçesi Faruk Gezen Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattından silahsız ve teçhizatsız olarak gelen Ş.Y., güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ş.Y., burada ailesi ile görüştü. Ş.Y.'nin ailesi ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Ş.Y., görüşmenin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı. (KA-YRT-
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