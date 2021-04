TEODER Başkanı evlenecek çiftleri uyardı: 'Düğün salonlarında şimdiden yer yok

-Röportajlar



- Tüm Etkinlik ve Organizatörleri Derneği Başkanı Erol Yıldırım, “Hafta sonu hiçbir şekilde yer bulamazlar. Çiftlerin bir an önce tarihlerini belirlemesinde de fayda var” diyerek düğün yapamaya hazırlananları uyardı. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen düğün ve toplantı organizasyoncuları, bu yıldan çok umutlu. 15 Mayıs itibariyle etkinliklerin açılmasını bekleyen organizasyoncular, Ramazan Bayramı’yla birlikte çifte bayram kutlamaya hazırlanıyor. İstinye'de düzenlenen Tüm Etkinlik Federasyonu 3. Türkiye Çalıştayı'nda bir araya gelen düğün ve toplantı organizatörleri sektörün sorunlarını ve yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi. Yeni sezonu İHA'ya değerlendiren TEODER Başkanı Erol Yıldırım, "Her yıl 600 bine yakın evlilik gerçekleşiyor. Geçen sene yüzde 70 civarında ya ötelendi ya da iptal edildi, ya da 2021 yılına bırakıldı. Şu an 2021 yılı için çok ciddi bir yığılma var. Yaz ayına tarih bulamayan birçok çift var. Hafta sonu hiçbir şekilde yer bulamazlar. Hafta içlerinde bulurlarsa ne ala, çünkü geçen seneden kaymalar var. Vaka sayıları yazın daha düşük olacak denildiği için kışın düğün yapmayanlar oldu. Aynı zamanda kurumsal etkinlikler yapanlar da var. Yer bulma sıkıntıları yaşanıyor. Çiftlerin bir an önce tarihlerini belirlemesinde de fayda var. Bayramdan sonra ikinci bayramını da etkinlik sektörü yaşayacak diye umut ediyorum” dedi.

Yüzde 50 kapasite uygulanacak Etkinliklerde yarı kapasite kuralının uygulanacağını belirten Yıldırım, “2021 yılında kapasitesinin minimum yarısı oranında doluluk oranlarıyla etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Gerek düğünler olsun gerek diğer farklı kurumsal organizasyonlarda olsun sayılarımız yüzde 50’yi geçmeyecek şekilde tedbirlerimizi alacağız. Aynı zamanda bütün etkinlik merkezlerimiz her türlü hijyen sertifikasına sahiptir. Tedarikçi ve organizasyon firmalarımız olsun hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bunla alakalı en kısa zamanda devletimizden bizler için bir mesleki yeterlilik sınavı bir sertifika programı gibi bir şeye sokması için gerekli çalışmalarımız devam ediyor” açıklamalarını kullandı. Dayanacak gücümüz kalmadı Etkinlik sektörünün yüzde 55’inin kepenk indirdiğini belirten TEODER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozkurt, “Kalan yüzde 45 olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Son kurşunlarımızı atıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yaklaşık bir seneyi aşkın süreden beri etkinlik sektörü olarak kapalıyız. 15 Mayıs itibariyle tüm Türkiye genelinde etkinlerin açılmasını umut ediyoruz. Çalışanlarımız ve bizler mağdur durumdayız. Çok ciddi bir ekonomiye etki ediyoruz. Beyaz eşyadır, mücevherdir gibi pek çok sektörü de sürükleyen konumdayız” şeklinde konuştu.

Hükümetten gelecek tarihi bekliyoruz 15 Mayıs itibariyle kapanmamak üzere açılmak istediklerini belirten Bozkurt, “Bizim işlerimizi baraj gibi düşünün, şu an tıklım tıklım dolduk. Hükümetten gelecek tarihi bekliyoruz. Çünkü geçen seneden yüzde 55 oranında işler bu seneye aktarıldı. Mayıs ayından sonra yoğun bir iş temposu bekliyoruz. Geçen seneyi boş geçtik. Firma olarak gelin ve damatlara 1 milyon lira geri ödeme yaptık. Bu sene de kaparo tutarını minimum alarak, yüzde yüz iade koşulu koydum” açıklamasında bulundu.



