TEM Otoyolu’nu kapatan kaza kamerada

DÜZCE



- Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte TEM otoyolu İstanbul istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, önünde seyir halinde olan tır, kamyon ve otomobillere çarpması görülüyor. Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Pazar günü TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme kaza ve kar yağışı nedeni ile trafiğe kapanmıştı. Yapılan 13 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açılmıştı. Meydana gelen kaza bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt edildi. Ankara’dan Kocaeli’ne giden İşadamı Kenan Yeşilyurt kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı görüntülerde bir tır direksiyon hakimiyetini kaybederek kayganlaşan yolda önce bariyerlere çarptı. Ardından, önünde seyir halinde olan tır, kamyon ve otomobillere çarptı. 8 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Karayolları ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında araçlar kaza alanından kaldırılmış, karayolları ekipleri de kar küreme çalışması gerçekleştirmişti. Kar yağışını canlı yayınladığı esnada önlerinde meydana gelen kazayı an be an kaydeden Yeşilyurt ailesinin bir üyesi araç şoförü Kenan Yeşilyurt’a ‘yavaş kenara çek’, ‘Kenan dikkat et’ ve ‘Şu an otobanda çok büyük zincirleme kaza oldu’ diyerek kaza anında yaşadıkları şoku kaydetti.

