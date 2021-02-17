Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Bağlantı yolu kenarında çocukların karda tehlikeli oyunu

TEM Bağlantı yolu kenarında çocukların karda tehlikeli oyunu

Drone ile havadan görüntüler

Tehlikeli Oyun 

-Çocukların kayması
-röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- Esenyurt'ta TEM Bağlantı yolu kenarında çim alan üzerinde biriken karların üzerinde kayan çocukların tehlikeli oyunu havadan görüntülendi. Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu kenarında bulunan çim alanda biriken karlar çocukların tehlikeli oyun alanı haline geldi. Biriken karların üzerinde altlarına aldıkları poşet ve eşyalarla rampa aşağıya hızla kayan çocukların durdukları yerin hemen kenarında ise son hızla araçlar geçiyor. Bir kısmı bariyerlerle olsa da çocukların bu tehlike oyunu kazaya davetiye çıkardığı görüldü.
Kendilerine uzatılan mikrofona ise çocuklar korkmadıklarını ifade ederek eğlendiklerini söyledi.

Çocukların TEM Bağlantı yolundaki tehlikeli oyunu drone ile havadan da görüntülendi. (MD-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı