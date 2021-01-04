Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu

Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu

Jandarma ekibinin aileye çocuğu teslim etmesi

Jandarma Kayıp Çocuk Bild 

-Jandarma ekibinin bilgi vermesi
-Ailenin teşekkürü

( ELAZIĞ )- Korkan çocuğu jandarma ekibi teselli ederken, telefonunu kaybettiği için evden kaçtığı öğrenildi ELAZIĞ

- Elazığ'da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı 6 saatlik çalışma sonrasında evinden 4 kilometre uzakta bulunup ailesine teslim edildi. Korkan çocuğu jandarma ekibi teselli ederken, telefonunu kaybettiği için evden kaçtığı öğrenildi. Kayıp olayı, merkeze bağlı Akcakiraz Beldesi Bahçekapı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle kalan 13 yaşındaki A.A. akşam saatlerinde evden çıkarak bir daha dönmedi. Çocuklarının dönmemesi üzerine aile durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hem aile hem de bölgeye gönderilen çok sayıda jandarma ekibi iz takip köpeği "Dost" ve drone ile aranmaya başladı.
Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarında sabaha karşı kayıp çocuk evinden 4 kilometre uzakta iz takip köpeği tarafından bulundu. Jandarma ekipleri tarafından alınan çocuk ailesine teslim edildi. Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı birimi tarafından bulunan A.A. ile yapılan görüşmede telefonunu kaybettiği için ailesinden korktuğu ve bu nedenle evden kaçtığı öğrenildi. (RY-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Beş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulunduBeş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulundu
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı