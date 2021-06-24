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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (1)

TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (1)

- Tel Abyad ilçesinde kurulan fizik tedavi merkezinden detaylar - Protez taktırmak için bekleyen Suriyelilerden detaylar - Protez taktıran Suriyelilerden detaylar - Fizik tedavi merkezine müracaat eden Başek Ali ile röportaj - Protezini yenilettiren Tel Abyad lı Majed Ebu Mahir'den detaylar - Tel Abyad lı Majed Ebu Mahir ile röportajTEL ABYAD (AA) - EŞREF MUSA - Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin savaş mağdurları için kurduğu fizik tedavi merkezinde sağlanan ortez - protez desteğiyle engellilerin yüzü gülüyor.Türkiye, Suriye'de Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlediği bölgelerde sağlık alanına yaptığı önemli yatırımlarla bölge halkının umutsuzluğuna çare olmaya devam ediyor. Tel Abyad ilçe merkezinde Nisan 2020'de Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Kuveytli Beytülzekat Derneği ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hizmete açılan Tel Abyad Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaraların sarılmasında büyük rol oynuyor.11. yılına giren iç savaşta rejim güçlerinin saldırıları, terör örgütlerinin döşediği mayınlar veya terör saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybedenler, bölgede tedavi için merkeze büyük ilgi gösteriyor.Şu ana kadar 1200 hastaya fizyoterapi, rehabilitasyon ve ortez - protez desteği sağlanan merkezde, 35 kişiye uygun protez takıldı.

Rehabilitasyon İç Savaş Savaş Fizik Tedavi Saldırı 

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