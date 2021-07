Teknolojiye direnen kasetçi

-Radyolardan görüntü

Çocukluk hayali olan kasetçiliği 31 yıldır yaşatıyor DENİZLİ



- Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor. Geçmişte iş yerinin önünde kuyruklar oluşan Kuyutaş’ın şimdi ise nostalji seven az sayıda müşterisi bulunuyor.Denizli’de yaşayan 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 14 yıl Almanya’da kaldıktan sonra özlem hasretiyle Türkiye’ye dönüş yaptı. Burada 15 metrekarelik dükkan satın alan Kuyutaş, çocukluktan beri hayalini kurduğu kasetçilik mesleğine başladı.

İlk dükkanını açtığı zaman önünde kuyruklar oluştuğunu belirten Kuyutaş, ardından geçen yıllardan sonra gelişen teknolojiyle müşterilerini kaybetmeye başladı.

Dükkanda bulunan eski kasetlerle geçimini sağlayan Kuyutaş, ömrünün sonuna kadar bu mesleği yapacağını belirterek, kasetlerin kendisini geçmişe götürdüğü ifade etti.

“Sevdiğin işi yapacaksın”Bu işe başlayarak devamını getiren bir tek kendisinin olduğunu söyleyen Kuyutaş, “1970 senesinde 15 yaşındayken Almanya’ya gittim. Orada işçi olarak çalıştım ve fakir bir ailenin çocuğuydum zaten. 1984 senesinde Almanya’dan kesin dönüş yaptım. 29 Ekim 1984’de şimdiki mekanımı açtım. Kasetçiliğin en güzel zamanlar 1990’lardaydı. Ama 1980 ve 2005’e kadar satışlar iyiydi. Şimdi kaset üretimi olmadığı için nostalji oldu artık her şey. Bu işe başlayıp da devam ettiren bir ben kaldım. Her zaman şunu söylüyorum bir işi yaparken sevdiğin işi yapacaksın ve onda da devam edeceksin” dedi.