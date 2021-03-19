TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Şentop, Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesinin açılış törenine katıldı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasını ziyaretinden görüntüler - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarıTEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Fakültesinin açılış törenine katıldı. Şentop, sınıfları gezdi.
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