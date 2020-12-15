TEKİRDAĞ - Otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

- Ele geçirilen uyuşturucudan görüntüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da uygulama noktasında durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, ilçede uygulama noktasında durdurulan otomobilde, poşette 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira para buldu.Araçtaki M.G. ve R.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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