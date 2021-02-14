Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ'da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar yokuşu çıkamayınca mahsur kalanlar evine yaya gitti

Tekirdağ'da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar yokuşu çıkamayınca mahsur kalanlar evine yaya gitti

YOKUŞU ÇIKAMAYAN ARAÇLAR

Genç Kız Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Kar Yağışı İşçi Servisi 

-SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
-SÜRÜCÜLERİN TEPKİSİ
-ARACINI İTEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞAN GENÇ KIZ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da tipi şeklinde yağan kar yolları kayak pistine çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, yokuşu çıkamayan işçi servisinde mahsur kalan işçiler evine yaya gitti. Malkara ilçesinde gece saatlerinde başlayan tipi şeklinde yoğun kar yağışı, işe giden ve işten çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar lastiği olmayan araçlar da yolda kalınca trafik felç oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Genç kız otomobilini iterek kurtarmaya çalıştı Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği yokuşu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Annesiyle yola çıkan genç kız, yokuşta yolda kalan otomobilini iterek kurtarmaya çalıştı. Aynı yolda kalan işçi servis minibüsü de yokuşu çıkamayınca işçiler yaya olarak evinin yolunu tuttu. Buz tutan yollarda belediyeden tuzlama çalışması Buzlanma meydana gelen yollarda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. İlçede hissedilen hava sıcaklığı sıfırına altında -11 derece civarında seyrediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralıİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı