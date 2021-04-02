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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı

ARŞİV

( TEKİRDAĞ )- Şahsın DEAŞ'a üye olduğu ortaya çıktı TEKİRDAĞ

Polis Akalan Çerikli Terör Örgütü Polis Ekipleri 


- Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne de üyeliği olduğu ortaya çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM polis ekiplerince yakalandıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan G.D. Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.DEAŞ'a üyeliği çıktıAdliyeye sevk edilen G.D., Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında kanun ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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