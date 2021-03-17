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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da 4 bin personel ile korona denetimi

Tekirdağ’da 4 bin personel ile korona denetimi

Denetimlerden detaylar

Toplu Taşıma Sayılar Kıraathane Sağlıkçı Hassasiyet 

-Vali'nin işyerleri sahipleri ile konuşması
-Valinin açıklaması
-Polis, jandarma ve zabıta ekiplerinden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da il genelinde 4 bin personel ile korona virüs denetimi yapıldı. Denetime katılan Vali Aziz Yıldırım, “Trakya’nın mavi gözlü şehri Tekirdağ’a mavi yakışır, onun için bizim bir an önce bu kırmızıdan kurtulmamız lazım” dedi.
Tekirdağ merkez ve ilçeleri olmak üzere toplamda 11 ilçede Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan 4 bin kişi ile korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Denetime Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakmı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç’ta katıldı.
Korona virüs denetimi kapsamında ekipler otogar, işyerleri, kıraathaneler, bakkal, eczane gibi faaliyet gösteren birçok işyerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Vali Yıldırım’da işyerleri sahipleri ve çalışanlarla bir süre sohbet ederek hijyen, maske ve mesafe konusunda vatandaşları bilgilendirdi. “Kırmızıdan kurtulmamız lazım” Vali Aziz Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün yine denetimdeyiz ama zannetmeyin ki sadece bizler denetimdeyiz. Bütün gün sürecek bir denetimimiz var. Bütün Türkiye’de 300 bin kişiyle bir denetim yapılıyor. İlimizde de şu anda 4 bin kişiyle denetimler devam ediyor. Bütün gün de devam edecek. Ayrıca başka denetimlerimiz de olacak. Özellikle yeme-içme yerlerine farklı bir günde de berber-kuaförlere, diğer bir gün de mağazalara, AVM’lere... Bu şekilde otogarlara, toplu taşıma araçlarına denetimler yapıyoruz. Zaten emniyetimiz ve jandarmamız kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını mutlaka kontrol ediyorlar. Tabii ki vatandaşlarımızdan şunu da bekliyoruz. Her şeyi kontrol ve denetim için yapılmamalıdır. Öncelikle kendileri için sonra sevdikleri ve aileleri için daha sonrada toplum için yapmaları gerekir. Herkes kendi kendinin bir kere denetmeni olmalıdır. Eğer biz denetliyoruz diye bir takım tedbirlere, alınan tedbirlere arkadaşlarımız, vatandaşlarımız riayet ediyor ve daha sonrada bunu bozuyorlarsa, sayılarımızın artmaya devam etmesi kaçınılmaz olur. Biz bunu arzu etmiyoruz. Tekirdağ’ımız için şöyle bir slogan geliştirdik. Trakya’nın mavi gözlü şehri Tekirdağ’a mavi yakışır, onun için bizim bir an önce bu kırmızıdan kurtulmamız lazım. Bunu bizim tek başına yapmamız, sağlıkçılarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız inşallah. Eski günlerimize hep birlikte döneceğiz bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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