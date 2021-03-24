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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tedbir alınmazsa tarihî çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Tedbir alınmazsa tarihî çarşılı köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

köprünün duvarlarının dibinden sızıp branda yardımıyla tahliye edilen yağmur suyundan görüntü

İtalya Fatih Al Şahit Yağan Yağmur Suyu 

-köprüden detaylar
-köprünün su sızmasından dolayı şişme yapan duvarlarından görüntü
-ırgandı çarşılı köprüsü yöneticisi fatih alim daşpınar röp.

( BURSA -ÖZEL)- Her yağmurda tarihî köprünün içinden dere akıyor- Dünyada sadece 4 örneği var BURSA

- Bursa’da yüzyıllar boyunca afetler ve savaşlara direnerek şehrin geçmişine şahitlik eden 579 yıllık Irgandı çarşılı köprüsü yıkılma göçme tehlikesiyle karşı karşıya. Bursa'nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan, Gökdere'nin üzerine 1442 yılında inşa edilen Irgandı Köprüsü, sedefkârlıktan çiniciliğe kadar el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkârlara ev sahipliği yapıyor. Dünyada çarşılı köprüler İtalya'nın Floransa, Venedik ve Bulgaristan'ın Lofça ve Bursa'da bulunuyor. Bursa'da bulunan Irgandı Çarşılı Köprüsünün altındaki derzlerin altından çok ciddi anlamda su akmaya başladı.
Köprünün altında bulunan mahzende kafe işletmeciliği yapan Fatih Alim Daşpınar, her yağan yağmurla birlikte köprünün duvarlarından sızıp dükkana dolan dere gibi suyunu branda yardımıyla dışarıya tahliye ediyor. Ciddi miktarda sızın yağmur suyu köprünün bağlantı noktalarında ciddi şişmelere yol açmış, önlem alınmadığı takdirde tarihi köprü göçme tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihî köprünün bir an önce bakımının yapılması gerektiğini ifade eden Irgandı Çarşılı Köprüsü Yöneticisi Fatih Alim Daşpınar, "Köprünün kenarlarından her yağmur yağdığında ciddi anlamda su duvarların arasından sızarak alt kata sızıyor. Yıllardır akan bu yağmur suyu sebebiyle köprünün taşıyıcı kolonlarında ciddi anlamda şişmeler meydana geldi. Duvarların kenarından yağmur yağdığında dere gibi su akıyor. Ben bu suyu branda yardımıyla tahliye ediyorum. Önlem alınmazsa köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Biz köprü esnafı olarak köprünün acil tadilat yapılmasını istiyoruz" dedi.

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