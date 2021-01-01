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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na yolcu edildi

Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na yolcu edildi

Hayvanlardan detay

Rehabilitasyon Doğal Yaşam Parkı Karahisar Pelikan Hayvan 

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu edildi.AKÜREM tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 4 adet Ak pelikan, 4 adet yabani ördek (Suna, Yeşilbaş ve 2 Angıt) ve 1 adet leyleği Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu etti. Yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu Ormanya’da devam edecek.AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın ağır kış şartları ve merkezin şu anki kullanım alanı yetersizliğinden dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün de oluru ile Ormanya ile irtibata geçtiklerini söyledi.

Kandır şunları söyledi:"Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya ekibi isteğimizi sevgiyle kabul edip, emanetlerimize sahip çıktılar. İşlerini büyük bir özveri ile gerçekleştiren Ormanya ekibine ve böyle bir doğal yaşam parkını Avrupa’ya kazandırdıkları için Kocaeli Belediyesine teşekkürü bir borç bilirim."
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