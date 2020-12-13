TBMM - Selçuk: 'Adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz'
TBMM - Selçuk: "Adım adım 20 - 30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(2)Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20 - 30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz"
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