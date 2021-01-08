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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop: “Tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk”

TBMM Başkanı Şentop: “Tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk”

Konuşma

Perspektif Politika Çatışma Teknoloji Uluslararası 

-Genel ve detay

( İSTANBUL )- TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye'nin üretmiş olduğu askeri imkanlar, dünyada çatışmaların, savaşların konseptini değiştirecek bir potansiyel barındırıyor "- TBMM Başkanı Şentop, Güney Kafkasya'da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu’nun açılış konuşmasını yaptı İSTANBUL

- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Güney Kafkasya'da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu’nun açılış konuşmasını yaptı. Şentop, “Tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk. Kısmen Suriye'de, daha sonra Libya'da, ama daha çok Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ'daki çatışmada çok net olarak ortaya çıktı ki Türkiye'nin şu anda üretmiş olduğu askeri imkanlar, teknoloji, dünyada çatışmaların, savaşların konseptini değiştirecek bir potansiyel barındırıyor" dedi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul ve Marmara Üniversiteleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Güney Kafkasya'da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu’nun açılış konuşmasını yaptı. Topkapı Sarayı’ndaki programda konuşan TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye olarak tüm sorunların dünya barışına katkı sunmak perspektifinden ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk. Aslında daha önce biraz kısmen Suriye'de, daha sonra Libya'da, ama daha çok Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ'daki çatışmada çok net olarak ortaya çıktı ki Türkiye'nin şu anda üretmiş olduğu askeri imkanlar, teknoloji, dünyada çatışmaların, savaşların konseptini değiştirecek bir potansiyel barındırıyor içerisinde ve Azerbaycan'ın başarısında da bu imkanların, bu teknolojinin çok etkili olduğunu bütün dünya kabul etmiş durumda" dedi.
“Türkiye olarak tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk” Sözlerine devam eden Şentop, "Bugüne kadar ya mevcut sorunları muhafaza etmek, çözmemek, çözümsüz bırakmak, yoksa da o gerekli yerlerde yeni sorunlar çıkartacak, istikrarsızlık alanları oluşturacak bir uluslararası politikanın hakim olduğunu görüyoruz. Sorunları çözücü, dünya barışına da katkı sağlayacak adımların çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye birçok bölgedeki diplomatik müdahaleleriyle böyle bir yolda olduğunu da açık bir şekilde göstermiştir. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun bütün ihtilaflarda, çatışmalarda haklı olanın yanında yer almayı bir prensip, bir şiar olarak addetmektedir. Türkiye olarak tüm sorunların dünya barışına katkı sunmak perspektifinden ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk” dedi.

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