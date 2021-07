- TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'te Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah ile görüştü

-TBMM Başkanının Meclis Başkanı ile görüşmesi



(KUVEYT) KUVEYT



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt'te, Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah ve Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret düzenlediği Kuveyt’te temaslarını sürdürüyor. Şentop, Kuveyt'te, Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah ile görüştü. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğine dikkati çeken Şentop, "Halklarımız arasında tarihten gelen köklü bağlar, müşterek kültürel değerler ve karşılıklı muhabbet, ülkelerimiz arasındaki dostluk zeminini daha da kuvvetlendiriyor” ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki iş birliğini her alanda daha da derinleştirmek için gayret sarf ettiklerini anlatan Şentop, Covid-19 küresel salgını nedeniyle bir müddet kesintiye uğrayan karşılıklı üst düzey ziyaretlere tekrar başlayabilmekten ve yüz yüze görüşebilmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı. “Parlamentolarımız arasında samimi bir iş birliği atmosferi bulunuyor” Şentop, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Değerli kardeşim (Kuveyt Millet Meclisi Başkanı) Marzuk Ali Al-Ganim ile geçtiğimiz sene Ocak ayında, Türkiye ziyareti esnasında son derece verimli istişarelerde bulunmuştuk. Bilahare, telefonla da olsa farklı vesilelerle görüşme imkanımız oldu ve aramızdaki güzel diyaloğu devam ettirdik. Parlamentolarımız arasında samimi bir iş birliği atmosferi bulunmaktadır. Meclis Başkanları olarak tesis ettiğimiz bu ortamın ihtisas komisyonlarımız ve Kuveyt Millet Meclisinde kurulmasını müteakiben dostluk gruplarımız arasında da yeni temaslara fırsat sağlamasını temenni ediyorum. İki ülkenin Meclisleri olarak üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatlarda da yakın bir duruş sergilemekten ve bölgemizi ilgilendiren meseleleri çözüme kavuşturmak için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz” “Filistin Komitesine Eylül ayında, İstanbul’da, parlamento başkanları seviyesinde ev sahipliği yapmak istiyoruz” Ayrıca Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim ile Kuveyt Millet Meclisinde görüşen ardından da Millet Meclisini gezen TBMM Başkanı Şentop, Filistin davasının, her iki ülkenin de beraberce kararlılıkla hareket ettiği en hassas mevzuların başında geldiğini belirterek, "Sayın Al-Ganim ile bu çerçevede zaman zaman verimli istişareler gerçekleştirdik. Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) bünyesindeki Filistin Komitesine Eylül ayında, İstanbul’da, parlamento başkanları seviyesinde ev sahipliği yapmak istediğimizi zatıalilerinin dikkatine sunmak isterim. İnşallah bu toplantıda Filistinli kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için hayırlı istişareler gerçekleştirecek ve alacağımız önemli kararları İstanbul’dan dünyaya ilan edeceğiz" diye konuştu.

Nisan ayında, Ankara’da, Türkiye-Kuveyt İşbirliği İçin Ortak Komite İkinci Toplantısı'nda bir eylem planı kabul edildiğini anımsatan Şentop, söz konusu eylem planında mutabık kalınan hususlar hayata geçirildikçe ilişkilerin birçok sahada daha da gelişeceği ve zenginleşeceği kanaatinde olduklarını vurguladı. Bu sahalar arasında savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Şentop, "Dost ve kardeş Kuveyt’in güvenlik ve istikrarını kendi güvenlik ve istikrarımız ile eş tutuyor olmamız; konuyla ilgili temel hedefimizin eğitim, bilgi paylaşımı ve teknoloji transferi yoluyla bu alandaki iş birliğimizi artırmak olmasını sağlamaktadır. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasında yaşanan krizin suhuletle çözümü için Kuveyt’in yürüttüğü arabuluculuk gayretlerini her zaman desteklediğimizi ve takdirle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Ocak ayında Al-Ula’da yapılan Zirve'yi ve gayretlerinizin müspet şekilde neticelenmiş olmasını da memnuniyetle karşıladık ve tebriklerimizi sunuyoruz” açıklamasını yaptı.