- TBMM Başkanı Şentop: 'Bu salgın, insan faaliyetlerinin her alanı için adeta bir büyük imtihan olmuştur' - Şentop, EİTPA 2. Genel Konferansı Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. Şentop, "Bu salgın, yaşanan can kayıplarının yanında siyasetten ekonomiye, sosyolojiden sağlığa insan faaliyetlerinin her alanı için adeta bir büyük imtihan olmuştur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’ın başkenti İslamabad'ta temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.

Şentop oturumda yaptığı konuşmada, "Orta ve Güney Asya'da Avrupa'ya kadar uzanan bir coğrafyayı temsil eden EİTPA, köklü tarihi bağlar temelinde birbirine muhabbet besleyen halklarımız arasındaki insani ilişkilerin ekonomik, ticari ve sosyokültürel iş birliğinin geliştirilmesinde daha etkin ve önemli bir rol üstlenebileceğini bu konferansla bizlere ispat etmiştir. Bu potansiyele, enerjiye ve somut projelere dönüştürmek için EİTPA bağlamında düzenleyeceğimiz toplantılarda da buradaki iş birliği ve beraberlik anlayışı içinde birlikte kararlılıkla gayret serf edeceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Covid-19 salgınının insanlığın tecrübe ettiği ilk kriz olmadığını, ancak Asamblenin kuruluş gayesi olan ekonomik, teknik ve kültürel alanları ilgilendiren sektörlerde olumsuz etkiler meydana getirdiğini belirten Şentop, "Bu salgın, yaşanan can kayıplarının yanında siyasetten ekonomiye, sosyolojiden sağlığa insan faaliyetlerinin her alanı için adeta bir büyük imtihan olmuştur. Genel konferansımızda ve ikili temaslarımızda bu konuları kapsamlı bir şekilde tahlil ettik ve muhtemel çözümler üzerinde mutabakat sağladık" diye konuştu.

"Tecrübe ettiğimiz bazı belirsizlikler uluslararası sistemde yapmamız gereken köklü reformları işaret etti" "Bununla birlikte içinde bulunduğumuz durum bizi karamsarlığa itmemelidir" diyen Şentop, "İnsanlık, paradigma değişikliklerini tarih boyunca fırsat olarak değerlendirmiş, krizlerden daima kuvvetlenerek çıkmıştır. Hali hazırda tecrübe ettiğimiz bazı belirsizlikler uluslararası sistemde yapmamız gereken köklü reformları işaret etmiş, uluslararası dayanışma ihtiyacının altını çizmiştir" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, "Dünyamız bu krizle çatışmalar, göç, mülteciler, yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi meselelere daha çok odaklanması, çözüm üretmesi gerektiğini bu defa büyük bir bedel ödeyerek kavramıştır. Irk, renk, milliyet, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin bütün insanları etkileyen bu krizin hali hazırda müşahede ettiğimiz ulus devletlerinin içine kapanmasından ziyade, yaşanan müşterek acılar temelinde farklılıkları tolore eden daha hümanist, insancıl ve entegre bir dünyanın tezahürüne fırsat sağlayacağını ümit ediyorum" dedi.

Şentop konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bugün dünyanın her yerinden saygın araştırmacılar ülkelerimizin küresel salgın müteakip bir vizyon geliştirmesi ortaya çıkacak yeni küresel sistem içinde, kendilerine biçilecek rol ve kapasitenin istikbalde konumları üzerindeki etkisini hesap etmeyi hedefleyen çalışmalar yürütmektedirler. Pakistan eski Dışişleri Bakanı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sayın Büyükelçi Ahmet Çalduri'nin uluslararası topluma birbirine tutunarak yeni küresel sistemi birlikte inşa etme çağrısında bulunmasının bu bağlamda değerli bir çağrı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konferansımızda elde ettiğimiz neticelerin bölgemizin entegrasyonuna, ülkelerimizin istikrar ve refah seviyesinin artmasına, parlamentolarımız arasındaki diyalog kanallarının çeşitlenmesine ve güçlenmesine, haklarımızın huzur ve sıhhati için hayırlı olmasına vesile olacağını temenni ediyorum."