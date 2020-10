- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

-Şentop açıklama



( BAKÜ ) BAKÜ



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü. TBMM Başkanı Şentop ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Azerbaycan ziyaretinin önceden planlandığını, ancak gelişen olaylara göre ziyaretinin özel bir önem taşıdığını belirten Mustafa Şentop, Türkiye'nin dost ve kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu söyledi.



Dağlık Karabağ bölgesinin hem tarihi hem de hukuken Azerbaycan toprağı olduğunu belirten Şentop, Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayalı tutumunu dile getirdi. Şentop Ermenistan'ın son saldırılarının, özellikle de sivilleri hedef alan saldırıların sadece Azerbaycan için değil, tüm bölge için bir tehlike kaynağı olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın amacının çatışmanın coğrafyasını genişletmek ve cephe hattından uzak şehirlere ve sivillere ateş ederek üçüncü ülkeleri çatışmaya dahil etmek olduğunu vurgulayan Şentop, "Türkiye, Ermenistan'ın saldırgan politikasına karşı ve bölgede barış ve güvenliği sağlamaya kararlı, Türkiye Azerbaycan'ın adil konumunu sonuna kadar destekleyecektir" diye konuştu.

Şentop Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemeye devam edeceklerini kaydederek, “Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları ve Karabağ'ın asli sahibine dönmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha kendilerine ifade ettik” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemini ve her alanda üst düzey ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirten Azerbaycan Dışişleri Bakan Ceyhun Bayramov ise Ermenistan'ın bir sonraki askeri provokasyonuna cevaben Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin müdahale operasyonlarını ve kardeş Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve parlamentonun her düzeyde desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.



loading...