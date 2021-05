- Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık

- Tayland Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Çin merkezli Sinopharm'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkede kullanımını onayladı. Tayland'da hükümet Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bir aşının daha kullanımına yeşil ışık yaktı. Tayland Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Çinli şirket Sinopharm'ın korona virüse karşı geliştirdiği Covid-19 aşısının acil durumlarda kullanımına onay verdiği açıklandı. Son gelişme ile birlikte ülkede hükümetten onay alan korona virüs aşılarının sayısı 5'e yükselmiş oldu. Güvenlik denetimindeydi Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından üretilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından acil durumlarda kullanımına onay verilen Sinopharm aşısının Tayland'da da kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığına başvurulmuş, aşının etkinliği ve güvenliğinin FDA tarafından değerlendirildiği kamuoyuna yansımıştı. İnaktif bir aşı olarak bilinen Sinopharm'ın 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığı belirtilmişti. Aşı seçenekleri artıyor Tayland'da hükümet ilk olarak 20 Ocak'ta AstraZeneca-BioNTech aşısının kullanımına izin vermiş, Sinovac aşısı ise 22 Şubat'ta onaylanan ikinci aşı olmuştu. 25 Mart'ta tek dozluk Johnson&Johnson aşısına yeşil ışık yakan ülke, 13 Mayıs'ta da Moderna aşısına vize vermişti. Son gelişme ile birlikte kullanım izni alan aşı sayısı 5'e yükselirken, Covaxin ve Sputnik V aşılarının onay sürecinin devam ettiği açıklanmıştı. Şubat'ta başladı Tayland hükümeti aşılama seferberliğine 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamış, aşıdan ilk olarak ön saflardaki sağlık çalışanlarının faydalanacağı belirtilmişti. 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı. An itibariyle hükümetin yalnızca Sinovac ve AstraZeneca aşılarını uyguladığı ülkede, diğer 3 aşının ithalatı için özel sektöre yetki verileceği gündeme gelmişti. Tayland'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 149 bin 779'a, can kaybı sayısı ise 988'e yükseldi.