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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Tayland’da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı - Polisten protestoculara tazyikli su ile müdahale

- Tayland’da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı - Polisten protestoculara tazyikli su ile müdahale

Protestolardan görüntüler

( BANGKOK ) - Tayland’da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı- Polisten protestoculara tazyikli su ile müdahale BANGKOK

Protesto Yasa Tasarısı Havai Fişek Hükümet Parlamento 


- Tayland’da monarşi karşıtları, Kraliyet Sarayı’nın yakınlarında düzenlenen protestolarda polisle çatışırken, polis protestoculara tazyikli su ile müdahale etti. Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın istifası talebiyle başlayan gösteriler, askeri destekli anayasanın yeniden yazılmasını hedefleyen yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmemesi ile yeniden alevlendi. Başkent Bangkok’ta binlerce kişi sokaklara dökülerek, Kraliyet Sarayı yakınlarında gösteri düzenledi.
Gösterilerde, tutuklanan protesto liderlerinin serbest bırakılması için çağrıda bulunularak, monarşide reform talebi yinelendi. Polis ve protestocular bir kez daha karşı karşıya gelirken, polisin protestoculara tazyikli su ile müdahalesi sonucu tansiyon yükseldi. Göstericilerin saraya doğru ilerleyişini durdurmak isteyen polis, sokakta bulunan herkesi tutuklayacaklarını söyledi.

Fakat protestocular, polisin uyarılarına aldırmadan ilerlemeye devam edince arbede çıktı. Protestocuların da polise taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık verdiği belirtildi. Gösterinin düzenlendiği yerin yakınlarında bulunan bir Kral Maha Vajiralongkorn portresinin tahrif edildiği bildirildi.
Protestocular arasında bulunan 60 yaşında bir kişi, "Seçildiğini öne süren ancak ordu kökenli bir hükümet değil, gerçek demokrasi istiyoruz" dedi.

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