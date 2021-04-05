Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tayland’da kontrolden çıkan petrol tankeri nehir kıyısına çarptı

- Tayland’da kontrolden çıkan petrol tankeri nehir kıyısına çarptı

-Geminin kıyıya yaklaştığı anlar

Bild Petrol Trol 

--İnsanlar çığlık atarak kaçtığı anlar

( BANGKOK ) BANGKOK

. Tayland’daki Chao Phraya Nehri üzerinde bulunan Samut Prakan eyaletinde 3 Nisan’da Tayland bayraklı Chalakarn isimli petrol tankeri, güçlü nehir ağzı akıntıları nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan gemi, nehir kıyısına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölge halkı geminin kıyıya yaklaştığını görünce panikle kaçmaya başladı.
Bazı bölge sakinleri ise olası bir facianın önüne geçmek için elektriği kesmeye koştu. Geminin kıyıya çarptığı anı vatandaşlar cep telefonları ile anbean kaydetti.
Kazanın ardından bölgede yapılan incelemelere göre evlerde maddi hasar meydana gelmediği ifade edildi. Yerel basında yer alan haberlerde, gemi kaptanının nehre demir atmasının faciayı önlediği belirtildi. Tayland Denizcilik Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Geminin kazanın ardından mevcut rotasına döndüğü ve yoluna devam ettiği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement