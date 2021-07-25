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- Tayland’da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Tayland’da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı

- Tayland’da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı

-Filin duvara kırarak hortumunu içeri uzattığı anlar

( BANGKOK ) BANGKOK

Sosyal Medya 


- Tayland’da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırarak yiyecek aradı. Tayland'da karnı acıkan fil, Prachuap Khiri Khan ilinde yer alan Chalerm Phrakiat Pattana köyünde ikamet eden 29 yaşındaki Ratchadawan Puengprasoppon’un evini 1 ay sonra ikince kez ziyaret etti. En son 20 Haziran’da Puengprasoppon’un evinin mutfak duvarını kıran fil, dün yine aynı duvarı kırarak hortumu ile mutfakta yiyecek aradı. Ev sahibi, filin evine ikinci ziyaretine ait anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Gece saatlerinde içerden gelen sesler üzerine yatağından fırlayan Puengprasoppon, mutfağa gittiğinde bir filin duvarı kırdığını ve hortumunu içeri uzattığını gördü. Puengprasoppon, ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için Tayland'ın doğusundaki milli park alanından ayrılmayı planladığını aktardı. Yerel yönetim ise olayın ardından filin ilk ziyaretinde olduğu gibi duvarı tamir etme sözü verdi.
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