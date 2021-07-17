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- Tayland'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında rekor - Son 24 saatte 10 bin 82 vaka, 141 ölüm
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Tayland'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında rekor - Son 24 saatte 10 bin 82 vaka, 141 ölüm

- Tayland'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında rekor - Son 24 saatte 10 bin 82 vaka, 141 ölüm

Tayland'dan detay

( BANGKOK ) - Tayland'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 82 vaka, 141 ölüm BANGKOK

Sayılar Aşı Ekonomi Sağlık Sistemi Aşılama 


- Tayland'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 82 yeni vaka ve 141 ölümün kaydedilmesi ile günlük vaka ve can kaybı sayısında rekor kırıldı. Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyalarına devam ederken, bazı ülkelerde vaka ve ölüm sayıları yeniden artışa geçti. Tayland'da salgınında son 24 saatte 10 bin 82 yeni vaka tespit edilirken, 141 kişi virüse yenik düştü. Tayland Covid-19 Durum Yönetimi Merkezi (CCSA), son 24 saatlik verilerin ülkede salgının başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka ve ölüm sayısı olduğunu duyurdu. Ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısı 391 bin 989’a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 240’a çıktı. Korona virüsün Delta mutasyonunun hızlı bir şekilde yayıldığı ülkede, ekonomik durumun ve sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğu öğrenildi.
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