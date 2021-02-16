- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika Mutasyonu Nedeniyle Alarma Geçti - Riskli Bölgelerden Gelenlere 21 Günlük Karantina Gündemde



- Tayland, Covid-19'un Güney Afrika'da görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonun ülkede ilk kez tespit edilmesinin ardından riskli bölgelerden gelenlere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresini 21 güne çıkarmaya hazırlanıyor. Covid-19'un Güney Afrika'da görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonu "B1351"in ilk kez doğrulandığı Tayland'da, salgında yeni dalga ihtimali karşısında alarma geçildi. Covid-19 Durum Yönetim Merkezi (CCSA) Sözcü Yardımcısı Apisamai Srirangsan, daha hızlı yayıldığı bilinen yeni türün ülkede salgını daha da kötüleştirebileceğini ve yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda 14 günlük zorunlu karantina uygulamasının süresini uzatmayı düşündüklerini kaydeden Apisamai, "Yeni mutasyonun görüldüğü ülkelerden dönenlere yönelik zorunlu karantinayı 21 güne çıkarmamız gerekebilir" ifadelerini kullandı. Apisamai, CCSA'nın bu hafta yapılacak toplantıda karantina kurallarını gözden geçireceğini ve karantina süresini uzatma önerisini değerlendireceğini de sözlerine ekledi. İlk vaka doğrulanmıştı Tayland'da Covid-19'un Güney Afrika mutasyonunun ilk kez 12 Şubat'ta doğrulandığı açıklanmış, 41 yaşındaki hastanın Tanzanya'da yaklaşık 2 ay çalıştığı ve 29 Ocak'ta Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'ndan Bangkok'a dönmeden önce Etiyopya'yı ziyaret ettiği bildirilmişti. 14 günlük karantinaya alındıktan sonra 3 Şubat'ta testi pozitif çıkan kişiye, Afrika ülkelerine seyahat geçmişi bulunması nedeniyle detaylı tetkikler yapıldığı ve incelemelerin sonunda virüsün Güney Afrika mutasyonu ile enfekte olduğunun doğrulandığı ifade edilmişti. Tayland'da dün itibariyle toplam vaka sayısı 24 bin 714'e, toplam can kaybı ise 82'ye ulaşmıştı.



loading...