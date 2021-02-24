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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tayland'a Covid-19 aşılarının ilk kısmı ulaştı - Ülkeye 200 bin dozluk Sinovac teslim edildi

- Tayland'a Covid-19 aşılarının ilk kısmı ulaştı - Ülkeye 200 bin dozluk Sinovac teslim edildi

Pekin'de aşıların uçağa yüklenmesi

( BANGKOK ) - Tayland'a Covid-19 aşılarının ilk kısmı ulaştı- Ülkeye 200 bin dozluk Sinovac teslim edildi BANGKOK

Hastane Sağlık Personeli Başkent İlaç Firması Hükümet 


- Tayland, Çinli ilaç firması Sinovac tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının 200 bin dozluk ilk kısmını bugün teslim aldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya çapında aşılama kampanyaları devam ederken, Tayland’a Çin’de üretilen Sinovac aşılarının 200 bin dozluk ilk kısmı bugün teslim edildi. Çin’in başkenti Pekin'den gelen aşıları taşıyan Thai Airways uçağı, saat 10:05'te Bangkok'un Suvarnabhumi Havalimanı'na ulaştı. Başbakan Prayut Chan-o-cha ve üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilen teslimat kapsamında alınan aşıların Sinovac firmasından sipariş edilen toplam 2 milyon dozun ilk parçası olduğu bildirildi.
Teslim alınan aşıların son kontrolden geçirilmek üzere önümüzdeki cuma gününe kadar bir depoda saklanacağı öğrenildi. Temin edilen aşıların cumartesi günü belirli hastanelere teslim edileceği ve pazartesi itibariyle başlayacak aşılama seferberliği kapsamında 13 pilot bölgedeki sağlık personeli ve 18-59 yaş arası nüfusa uygulanacağı kaydedildi. Başbakan Prayut: "Tarihi gün" Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, ilk aşı dozlarının ülkeye ulaştığı bugünün "tarihi bir gün" olduğunu vurgulayarak, hükümetin planlandığı üzere aşıları temin etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Sonraki partilerin de bir aksama yaşanmadan ülkeye ulaşmasını beklediklerini söyleyen Prayut, "Sürü bağışıklığını geliştirmeye yetecek kadar aşımız olacak" ifadelerini kullandı. Prayut, ilk olarak kime aşı yapılacağına ilgili yetkililerin karar vereceğini de sözlerine ekledi. Hükümet duyurmuştu Tayland hükümetinden daha önce yapılan açıklamada Sinovac aşısının ilk 200 bin dozunun 24 Şubat'ta ülkeye gelmesinin beklendiği belirtilerek, Covid-19 aşılama programına bu ayın sonunda başlanacağı duyurulmuştu. Dün kamuoyuna yansıyan 117 bin doz AstraZeneca aşısının beklendiğine dair haber ise sürpriz olarak karşılanmıştı. Daha önce detayları sızan orijinal plana göre AstraZeneca'nın ürettiği 26 milyon dozun, önümüzdeki Mayıs ve Haziran ayları arasında ülkeye ulaşmasının beklendiği ifade edilmişti. Tayland'da bugün itibariyle toplam Covid-19 vakalarının sayısı 25 bin 692'ye ulaşırken, ülkede şimdiye dek 83 kişi korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
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