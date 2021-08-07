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Tatlı severlerin yeni gözdesi vegan baklava
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tatlı severlerin yeni gözdesi vegan baklava

Tatlı severlerin yeni gözdesi vegan baklava

Baklavadan görüntüler

Yumurta Zeytinyağı Hayvansal Gıda Hayvan 

-Usta ile röportaj
-Baklavanın test edilmesi
-Genel detaylar

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’da tatlı severlerin yeni gözdesi içerisinde her hangi bir hayvansal gıda olmayan (vegan) baklava oldu. Yapım aşamalarında yumurta, süt ve tereyağı kullanılmayan baklava müşterilerinden tam not alıyor. Erzurum’da faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan vegan baklava, müşterilerden tam not alıyor. İçerisinde hiçbir hayvansal gıda maddesi bulunmayan zeytinyağı, soya sütü ve baklava şerbeti ile yapılan vegan baklavaya talep son dönemde arttı. Baklava ustası Selami Atiş, Erzurum’da ilk kez içerisinde hiçbir hayvansal gıda bulunmayan vegan baklava üretti. Atiş, rengi ve görüntüsü ile klasik baklavadan farklı olmayan vegan baklavaya talebin fazla olduğunu ifade ederken ürünün çıtırlığının ise tereyağı ile yapılan baklava ile aynı olduğunu söyledi.

Baklava ustası Selami Atiş, talep üzerine yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Bu baklavayı yapmamız için hayvansal gıda kullanmayan müşterilerimizden talep geldi. Bizde çalışmalarımızı yaptık. Yumurta yerine baklava şerbeti kullanıyoruz. Renk açısından yumurta kullanmıyoruz. Tereyağı yerine zeytinyağı kullandık. Soğuk baklava çeşidimizde ise inek sütü yerine soya sütü kullandık” diye konuştu.
Günlük 30 tepsiye kadar satışın olduğunu kaydeden Atiş, “Günlük 25-30 tepsi satıyoruz. Çünkü bunu sadece hayvansal gıda kullanmayan müşterilerimize özel yapıyoruz. Hafif bir baklava çeşidi. Çıtırlığı bile diğer baklavayla aynı diyebiliriz. Erzurum’da ilk kez biz yaptık” dedi.

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