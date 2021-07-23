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Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu

Tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor: Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu

drone görüntüsü

Hafta Sonu Tedbirler Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Trafik Polisi 

-Araç yoğunluğundan detaylar
-Trafik polislerinden detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, geri dönüş için yollara akın eden tatilciler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dün gece saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam etti. Vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilinin son günlerinde memleketlerinden ve tatil bölgelerinden büyükşehirlere geri dönüş için yollara akın etti. Tampon tampona ilerleyen araçlar, drone ile havadan görüntülendi. Özellikler Samsun-Ankara D-200 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bugün itibariyle kilit kavşaktan 100 binin üzerinde araç geçiş yaptı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar da trafiğe kapatıldı.Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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