Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum”

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum. Her yerde, her konuda, her konuşmada ve her görüşmede Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsoloslar, Büyükelçiler Kıbrıs’ın hakkını savunuyorlar” dedi.

Mersin’in Silifke İlçesine 20 Temmuz Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlama programına gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı Şehitleri Hatıra Ormanı içerisinde ki alanda düzenlenen törene katıldı.

Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin milletvekilleri, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Türk ve Kıbrıslı gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan törende, Cumhurbaşkanı Tatar ve gazi dernekleri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Silifke Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu. “KKTC olarak selametle yolumuza devam ediyoruz” diyen Tatar, “ 1974’de 15 Temmuz Makaryasa Yunanistan’da ki cunta rejimi tarafından yapılan darbe sonucu itibari ile Türkiye garantör ülke olarak 20 temmuz 1974 sabahında müdahale hakkını kullanmış Mehmetçik adaya çıkmış o günden bugüne kadar Kıbrıs Türk’ü bağımsızlığına kavuşmuştur. 20 temmuz 1974 Kıbrıslı Türklerin tarihinin en dönüm noktalarından biridir. Yokoluş ve varoluş arasında ince çizgideydi, Şimdi hamdolsun KKTC olarak selametle yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz’de hem mavi vatanda, hem göklerde üstünlüğümüzün ve Ulusal çıkarlarımızın korunması için birlikte hareket etmemiz gerektiğini artık, bu algının daha çok yerleştirilmesi için yeni siyaset, yeni vizyon egemene dayalı yeni siyasetin artık yerleşmesi, kökleşmesi ve bundan sonra kıyılarda İnşallah KKTC egemen ve tanınmış bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini alması için bu anlayışı sürdürmemiz gerekmektedir. B anlamda Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum. Her yerde, her konuda, her konuşmada ve her görüşmede Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsoloslar, Büyükelçiler Kıbrıs’ın hakkını savunuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC tamamen uyum içerisinde, yeni siyasetle mutabakatla savunduğunu KKTC gerçeğinin bütün dünyaya anlatılması ve tanıtılmasında büyük mücadele verilmektedir” dedi.

Tüm şehit ve gazilere minnettarlığını da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Hiçbir zaman geçmişi unutmamalıyız. Bundan sonraki süreçte, Türkiye ile ulusal menfaatlerimizin gerektiği gibi bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, devletimizi ve Doğu Akdeniz'de büyük bir Türk ulusunun evlatları ve neferleri olarak ulusal çıkarlarımızın korunması ve müdafaasında hareket etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Tatar, törenin sonunda gaziler ve protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Tatar’a çeşitli hediyeler verdi.