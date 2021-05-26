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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı

Tartıştığı sevgilisine dehşeti yaşattı...Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı

Yaralı kadından detay

Polis Hastane Sağlık Ekibi Kız Arkadaş Polis Ekipleri 

-Olay yerinden detay
-Röportaj
-Ekiplerden detay

( BURSA - TEKRAR) BURSA

- Bursa’da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vurulan kadın ve arkadaşı hastanede tedavi altına alındı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Başak A (47), erkek arkadaşı Adem A (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.
Bunun üzerine Adem A, kız arkadaşının Cumhuriyet mahallesindeki evinin önüne geldi. İşinden evine gelen Başak A ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi öğrenildi.İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri zanlı Adem A’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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