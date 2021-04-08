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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada

Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu... O anlar kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Aybaşı Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

-Otomobil ve motosiklet detay
-Gençlerin kavga etmesi
-Kaska kafaya vurulan genç
-Otomobil sürücüsünün diğer gence tokat atması
-Hakaretleri
-Saldırgan sürücüsün, motosiklet sürücüsünün kafasına kaskı atması
-Bölgeden ayrılıp araçlarına binmeleri

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir kişinin trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kask ile darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli ve otomobilli iki grup trafikte tartıştı. Araçlarını sağa parkeden gençler arasındaki tartışma kaldırımda da devam etti. Motosikletteki kaskı alan otomobil sürücüsü genç, hakaretler ederek, motosiklet sürücüsüne kask ile başına vurdu. Elinde kask olan genç, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişiye de kaskla vuramayınca tokat attı. Bir süre daha hakaret ve küfürlerine devam eden saldırgan genç, motosiklet sürücüsünün kafasına kaskı atarak arkadaşlarıyla otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. Kasklı kavga anını ise apartmandaki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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