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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tartıştığı eski sevgilisi bıçaklayıp kaçtı... Genç kızın yardım çığlıkları sokakta yankılandı

Tartıştığı eski sevgilisi bıçaklayıp kaçtı... Genç kızın yardım çığlıkları sokakta yankılandı

Çağla Çiçekçi’nin ağlayarak yardım istemesi

Genç Kız Ticari Taksi Kız Arkadaş Eski Sevgili Cep Telefonu 

-Mahalle sakinlerinin genç kıza yardım etmeye çalışması
-Mahalle sakinlerinin ambulans istemesi
-Genç kızın ticari taksiye alınıp hastaneye gönderilmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 22 yaşındaki genç kız tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Genç kızın yardım çığlıkları sokakta yankılandı. Yaşananlar kameraya yansıdı. Olay, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Çağla Ç. (22) eski erkek arkadaşı U.Ö. ile buluştuktan bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.Ö., eski kız arkadaşını bir çok defa bıçaklayarak yaraladı. Kendini sokağa atan genç kız çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri genç kızı durdurdukları ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Eski sevgilisini bıçaklayarak olay yerinden kaçan U.Ö.’nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.Öte yandan, genç kızın sokakta yankılanan yardım çığlıkları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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