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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, paraşüte bindi yine gülmekten kırdı geçirdi

Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, paraşüte bindi yine gülmekten kırdı geçirdi

- Kazım Öz yamaç paraşütündeki görüntüler

( BURDUR ) BURDUR

Sosyal Medya Yamaç Paraşütü Diyalog Paraşütçü 


- Burdur’da geçtiğimiz günlerde tarlasına inen paraşütçü ile yaptığı diyaloglarla gündeme gelen Kazım Öz, bu sefer paraşüte bindi yine gülmekten kırdı geçirdi.Burdur’da geçtiğimiz günlerde tarlasına inen Kanadalı bir paraşütçüyle yaptığı diyaloglarla gülmekten kırıp geçiren Kazım Öz, paraşüte bindi. Burdur merkez Yassıgüme köyünde oturan çiftçi Kazım Öz, tarlasına inen Kanadalı bir paraşütçüyle Burdur şivesi ile konuşmuş, sosyal medyada gündem olmuştu. Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkanı Fatih Kılıçaslan ile Burdur Gölü halk plajına ikili atlayış yapan Kazım Öz, “Abi gözünü seveyim dur! Anam, Anam! Yemin olsun çok dönüyor. Abi gözlerimi kapatıyorum abi. Durdur şunu” diyerek deneyimlediği yamaç paraşütünde söyledikleriyle yine gülmekten kırdı geçirdi. Kazım Öz, yamaç paraşütünden indikten sonra “Allah'ım, ne dersen de ayakların yere basacak” diyerek korktuğunu söyledi.


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