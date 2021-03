- Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Tarımsal hasılada Avrupa’da lider dünyada ilk on ülke içerisindeyiz”

- MHP ziyaretinden detay

- Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Erzurum Söz Sizde” programında sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli toplantı öncesinde ilk ziyaretini MHP Erzurum İl Başkanlığına gerçekleştirdi. Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte MHP İl Başkanı Naim Karataş ile bir araya gelerek bir süre görüştü. Bakan Pakdemirli daha sonra Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi içerisinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade salonunda düzenlenen ’ “Erzurum Söz Sizde” toplantına katıldı.

Programa Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Erzurum Valisi Okay Memiş, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, STK temsilcileri ve Ziraat Odalarına bağlı çiftçiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Okay Memiş birer konuşma yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuşmasında, “Sunumun adı “Erzurum Söz Sizde” burada kimin aklına ne gelirse soru sorulacağı bir yerde bulunuyoruz. 81 ili karış karış dolaşırken hep bunları yapıyoruz. Mümkün mertebe bürokratlarımla illere gidiyorum, illerin sorunlarını yerinde dinleyim sorunları çözmeye çalışıyoruz. Sebebi şu bazen illerin o kadar problemleri Ankara’ya gelen kadar çığ gibi büyüyorken, bunu da yerinde görmek ve yerinde çözüme ulaştırmak bence manalı durum olsa gerek. Bunun içindir ki sizlerle birlikte olmayı tercih ediyorum” dedi.

Dr. Bekir Pakdemirli; “Sizlere görsel olarak sunum yapacağım. Sunumdan sonra söz sizde şeklinde sözü sizlere bırakacağız. Sizlerden gelen sorularla onları cevaplamaya çalışacağız. Taleplerinize evet veya hayır demeye çalışacağız. Hemen burada cevap veremeyeceğiz konu olursa ev ödevi olarak değerlendirip Ankara’da çalışalım, açıca diyeceğiz ki şu sorun çözülür, şunlarda bizim imkanlarımız dahilinde değildir diyeceğiz. Türkiye genelinden başlamalıyız ki Erzurum’u da anlayalım. Son iki buçuk yılda neler yaptık bakmalıyız. Pandemi yaşıyoruz ister istemez, hepimizin ağzında birer maske var. Bir sene öncesinde hayatımızda yoktu, dünya dün olduğundan bu gün daha farklı durumda. Dünya sağlıkla ilgili bir belirsizlik yaşarken bir belirsizlik daha yaşıyoruz. O da gıda belirsizliği. Eğitim dahi ertelenebilir. Milli Eğitim Bakanı bu gün der ki 6 ay okulları erteledim veya bir sene çocuklar okula gitmeyecek. Sağlıkla ilgili hiçbir konuyu erteleme şansımız yok” diye konuştu.

Gıda arzı ile ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını dile getiren Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, “Buğday unu ihracatında dünyada birinci sıradayız. Makarna ihracatında dünyada ikinci sıradayız. Tarımsal hasılada Avrupa’da lider dünyada ilk on ülke içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tarımsal desteklerimizi artırdık. Üretici dostu alım politikaları ile çiftçimizin her zaman yanındayız. Üreticiyi koruyoruz, tüketiciyi koruyoruz” dedi.

Erzurum’un tarım potansiyeli ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Dr. Bekir Pakdemirli, “2002-2019 döneminde bitkisel üretim değeri 4.3 kat arttı. Aynı dönemde hayvansal üretim değeri ise 12.5 kat arttı. Tarımsal yatırım ve desteklerde Erzurum’da son 19 yılda toplam 8 milyar TL destek sağlandı. Son 19 yılda Erzurum’da 144 bin dekar alanda 74 milyon fidan diktik. Son 19 yılda 3 milyar TL sulama yatırımı gerçekleştirildi” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021 yılını Erzurum’da Mera Islah yılı olarak ilan ettiklerini belirterek, “ 500 bin dekar mera alanını ıslah edeceğiz. Meralarımıza 10 bin sıvat kazandıracağız. Bin gölgelik ve hayvan yatak yeri yapacağız. Faaliyete geçen besilik materyal toplama ve satış merkezinde, Ditap üzerinden besilik materyalini temin eden yetiştiricilere destek vereceğiz. Mor karaman koyunu soy kütüğü kapsamında, Soy kütüğüne kayıtlı hayvanlara 100 TL destek bu işletmelerden koç-teke alanlara 500 TL destek sağlanacak. 193 milyon TL bütçeli suni tohumlama projesini başlatıyoruz. Alt yapı ve ekonomik yatırımlar kapsamında proje başvurularını almaya başladık. Modern sulama sistemleri yatırımlarına 2021-2025döneminde yüzde 50 hibe vereceğiz. Ormancılık faaliyetleri kapsamında toplam 16 milyon tl yatırım yapacağız. 500 hektarı palandöken dağında olmak üzere 3 bin 500 hektar alanda ağaçlandırma çalışması, 3 milyon fidan toprakla buluşacak” diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. (ŞG-AT)



