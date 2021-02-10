Tarım işçilerini taşıyan midibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı



- Hatay’ın Erzin ilçesinde narenciye işçisi taşıyan 2 midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesindemeydana gelen kazada sürücüleri belirlenemeyen 80 FL 211 ve 80 ACC 564 plakalı midibüsler dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çoğunluğu Suriyeli işçilerin olduğu araçlardaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Erzin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araç sürücülerinin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

(MEU-



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