Tarihi yarımadada tarihi dönüşüm

-Apartman yöneticisi röp.

-Binadan görüntüler

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Başkan Turan: “Eski binalarını yıkıp yeniden yapmak isteyenlerin önünde bir engel kalmadı"- Başkan Turan: “Fatih için 20-30 yıldır beklenen bir hadise” İSTANBUL



- Fatih'te 10 bin binanın yıkılarak yeniden yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi kabul edildi. Eski binalarını yıkarak yenilemek isteyenlerin önündeki engellerin kalktığını anlatan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu Fatih için 20-30 yıldır beklenen bir hadise” dedi.

İstanbul’un kalbi olarak bilinen Tarihi yarımadada 10 bin binayı ilgilendiren dönüşüm planı kabul edildi. Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulunca alınan kararla, ilçede tarihi alana uzak 10 bin binanın hak kaybı olmadan sahiplerince yenilenebilmesi öngörülüyor. “Önlerinde bir engel kalmadı” Fatih’in eski bir yerleşim alanı olarak riskli bir bölge olduğunu hatırlatan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’teki betonarme binaların yüzde 90’ı 1999 yılı öncesi ve daha eski yapılan binalardır. Dolayısıyla beklenen bir İstanbul depreminde hasar riski daha yüksek olacak. Fakat Fatih’te bir sorun vardı. Fatih’te imar planına göre yapılmış binalar dahi vatandaşlar evlerini yenilemeye kalksa evlerinde bir ya da iki kat eksilme söz konusuydu. Kimse istese de evlerini yenileyemiyordu. Biz de bunu düşünerek Ağustos ayında İBB meclisinden ve kurullardan kararımızı çıkardık. Ağustos ayında askıya çıktık. Eylül ayında indirdik. Şu anda vatandaşlarımız yasal olan eski binaları yapmak istediklerinde önlerinde bir engel kalmadı” dedi.

“700’e yakın vatandaşımızla görüşme yapıldı” Fatih için 20-30 yıldır beklenen bir hadise olduğunu söyleyen Turan, "Bunu vatandaşlarımıza tekrar duyuruyoruz. Bu duyurular neticesinde yaklaşık 2 aylık sürede 700’e yakın vatandaşımızla görüşme yapıldı. 150’ye yakın ayrı binada da bir görüşme yapıldı. Biz vatandaşlarımıza her türlü teknik desteği veriyoruz. Devletimizin bazı birimlerinin kira yardımı var. Eğer parası yoksa ya kira yardımını kullanmak zorunda ya da kullanacağı kredinin belli bir kısmını faizini devletimiz destekliyor. Bu vesileyle Fatih’te ilk defa sevindirici olay şey, vatandaşlarımız geleceklerini korumak adına, bu dönüşümle alakalı bir hareketlenme başladı.

Biz de bununla alakalı bir ofis kurduk. Çok yetkin, tecrübeli bir ekibimiz var. Bu yasa kapsamında ilk binayı çok yakın zamanda yıkmış olacağız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın asla vazgeçemeyeceği bir konudur” Her depremden sonra vatandaşlarda tekrar bir hareketlenme olduğunu aktaran Turan, “Şu anda Fatih'te de evlerin dönüşümü konusu masada olan vatandaşlarımızın nezdinde konuşulan bir konudur. Ben teknik bir adamım, geçmiş mesleki disiplinlerim ve yaptığım görevler bunları söylememi gerektiriyor. Kentsel dönüşüm İstanbul'da yaşayan hiç kimsenin hele 1999 yılı öncesinde yapılan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın asla vazgeçemeyeceği bir konudur. Gündemimizde olmalıdır” ifadelerini kullandı. “Kentsel dönüşümde başarı elde edeceğiz” Kentsel dönüşüme kamu, vatandaş ve teknik tarafın bir fedakarlık bilinciyle yaklaşması gerektiğini ifade eden Turan, "Kentsel dönüşüm, evlerin yenilenmesi bir kazanç aracı değildir. Buna bizim yaşamımızı, geleceğimizi koruyan bir olay olarak bakmamız lazım. Zaman zaman herkesin algısında bir yanlışlık var. Ben şöyle tabir ediyorum; gömleğin düğmelerini bazen yanlış iliklediğimizde sonuna da yanlış gidiyoruz. Doğru bir perspektiften bakmamız lazım. Herkes fedakarlık bilinciyle yaklaşmalı ve geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Umut ediyoruz Fatih'te yıllardır beklenen vatandaş odaklı ve yerinde dönüşüm odaklı kentsel dönüşümde başarı elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

“1-2 ay içerisinde yeni kanun yürürlüğe girecek” Yıkımı yapılacak olan Dumlupınar Apartmanın yöneticisi Cem Yalçın, “Biz bir karot ölçümü aldırdık. Binanın depreme dayanıklı olmadığı raporda belli. Toplantı yaptık. Toplantı sonucunda binamızı yıktırma kararı aldık. Araştırma neticesinde bir katın düşeceği bize söylendi. 5 katlı bina 4'e düşünce daire sahipleri kim olacak. Bizim için zor bir süreçti. Bize bire bir yapılacağı söylenince çok rahatladık. Bir çok binanın dış cephesini biraz düzeltip yeni iması veriliyor. İnanın, hepsi bir firmadan karot ölçümü aldırsa hepsi çürük çıkacak. Önce can mı, para mı? Biz de elimizi taşın altına koyduk. Tam yetmiyor ama akrabalarımızdan, ondan bundan alıp birleştirip yapacağız. Canımı düşünmek zorundayım. Bizim bina 43 senelik bir bina” ifadelerini kullandı.



loading...