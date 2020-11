- Tarihi koleksiyon müzeye dönüştü

-röportaj



( ORDU ) ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan emekli eğitim müfettişi Dursun Mehmet Taşkın, antika eserlere olan ilgisinden dolayı koleksiyon yaparken şu anda tüfekten ibriğe kadar yüzlerce antika esere sahip oldu. Eğitimci olan 65 yaşındaki Taşkın, koleksiyonunu başta öğrenciler olmak üzere isteyen herkese köyündeki evinde sergileyerek, Türkiye’nin kültürü ve yakın tarihine ışık tutan bir müzeye dönüştürdü. Taşkın, artık sadece çevresindekilerin değil tüm öğrencilerin bu eserleri görmesi için bir müze sınıfı oluşturuyor. 30 yıldır biriktiriyor Antika eserlere büyük ilgi duyduğunu belirten Taşkın, “Önce hobi olarak bir koleksiyon gibi başlamıştım. Gençliğimden bu yana, 30 yılı aşkın süredir tarihi eserleri biriktiriyorum. Bu hobi gittikçe büyüyerek şu anda bir müze boyutuna ulaştı. Ben de elimde böyle bir koleksiyon varken bunu eğitime açmak istedim. Milli Eğitim Bakanlığı’nın her okula bir müze sınıfı çalışması vardı. Ben de bunu takip ediyordum. Şimdi elimdeki bu tarihi birikimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın da amaçlarına uygun olarak bir tarih ikliminde eğitim verilebilecek bir sınıfa dönüştürmek istiyorum. İnşallah pandemiden sonra sadece ilçemize değil bölgemizdeki öğrenci ve öğretmenlerimize de ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Müze sınıfı oluşturacak Özellikle Çanakkale köşesindeki eserlerin çok anlamlı olduğunu belirten Taşkın, “Ben o eserlerin her birini alırken hikâyelerini de dinledim. Her hikâye adeta ayaklarımı yerden kesti. Çok özel ve anlamlı bir tarihimiz var. İşte bu tarihi gençlerimizin özellikle de öğrencilerimizin öğrenmesini istiyorum. O nedenle bir müze sınıfı oluşturuyorum. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere” şeklinde konuştu.

(AA-



loading...