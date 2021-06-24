Tarihi eser kaçakçısı piyasa değeri 50 bin dolar olan tarihi eserleri satamadan yakalandı

--ele geçirilenler



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yapan ve elindeki piyasa değeri 50 bin dolar olan tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde R. Ç. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan değerli sikke ve objeleri Bursa genelinde satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Şüphelinin tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak üzere Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesine geldiği bilgisinin alan ekipler takibe aldıkları şüphelinin aracını durdurarak gözaltına aldı. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda ise, Bilezik, 2 adet Roma Dönemine ait mühür, 5 adet Bizans Dönemine ait yüzük, 11 adet çeşitli dönemlere ait tarihi obje, 1 adet erken Bizans Dönemine ait haç figürlü kolye, 1 adet Bizans Dönemine ait tarihi anahtar, 1 adet Bizans Dönemine ait yaprak kolye, 2 adet Firikya Dönemine ait tarihi ok uçları, 112 adet Helenistik Dönemine ait sikke, 98 adet Antik Roma Dönemine ait sikke, 77 adet Bizans Dönemine ait sikke, 89 adet Antik Roma Dönemine ait sikke, 109 adet Yunan Dönemine ait sikke, 1 adet metal dedektör, 1 adet pointer metal dedektör, 3 adet el telsizi, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet gaz maskesi olmak üzere toplamda 486 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke , yüzük ve obje ele geçirildi. Şüpheli R.Ç, hakkında adli işlem başlatılırken, tarihî eser niteliği taşıyan malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 bin dolar olduğu öğrenildi. (HG-

