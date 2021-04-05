Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti

Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti

Drone detay

Restorasyon Hafta Sonu Alışveriş Bild Gesi 

-Çalışmalardan detay
-Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın açıklamaları

( BURSA -DRONE)- 3 çarşının çatı örtüsü yenileniyor BURSA

- Bursa’da yaklaşık 7 asırdır ticaretin merkezi durumunda olan tarihî hanlar bölgesindeki 3 çarşının cam çatı örtüsü, Osmangazi Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor. Osmangazi Belediyesi, Osmanlı'nın ilk çarşısı olan Bursa çarşı ve hanlar bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla tarihî mirası âdetâ ihya ediyor. Son 10 yılda gerçekleştirilen restorasyon, zemin yenileme ve alt yapı çalışmalarıyla tarihi çarşıyı yeniden cazibe merkezi hâline getiren Osmangazi Belediyesi, şimdi de tarihî bölgedeki 3 çarşının cam çatı örtüsünü bakıma aldı. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı’nın eskiyen ve güneşten zarar gören cam çatı sisteminin tadilatı başladı.
Pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında ve gece devam eden çalışmaları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yerinde inceledi. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı’nda yaklaşık 5000 metrekarelik çatı üst örtüsü bakım ve tadilat çalışmalarının başladığını belirten Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak 3 çarşımızın cam çatı sistemini yeniden elden geçiriyoruz. Özellikle güneşten zarar gören ve kırılan camların yenilenmesi, cam altı su sızdırmaz fitillerinin yenilenmesi, boya işlemleri ve diğer tamiratlarla ile birlikte çarşımızı yenilemiş olacağız” dedi.
Bu hizmetlerle tarihî çarşının değerinin arttığını ve vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabildiği merkez haline geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “Tarihî çarşımızın ihtiyaçlarını sırasıyla gideriyoruz. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı’nın cam çatı örtüsünü yenileme çalışmalarını da 3 ay gibi bir sürede bitireceğiz. Çalışmaları dükkânların kapalı olduğu zamanlarda yapıyoruz. Hafta sonu uygulanan kısıtlamaları da fırsat bildik. Çalışmalar gece de sürüyor. Tarihî çarşımızdaki bu hizmetimiz, vatandaşlarımız ve esnafımız için hayırlı olsun” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi’nin çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirten çarşı esnafı da hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. (MŞ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement