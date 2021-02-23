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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Havalimanına getirilen hastalar

Koronavirüs Hastane Ambulans Uçak Akalan Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekipleri
-Ambulans uçak
-Diğer ve genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.
Geçtiğimiz günlerde Tanzanya’da koronavirüs hastalığına (Covid-19) yakalanan Halil A., Eyyüp K., Oğuzhan A. isimli Türk vatandaşları, tedavileri için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.
Gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen uçaktaki 3 Türk hasta, sağlık ekipleri tarafından ayrı ayrı ambulanslara bindirildi. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan hastaların, daha önceden belirlenen hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
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