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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu

Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu

sürüklenen tanker görüntüsü

( İSTANBUL )- Petrol yüklü tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu İSTANBUL

Petrol Trol 


- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere kıyıya 300 metre kala müdahale etti. Olumsuz bir durum yaşanmadan müdahale edilen olay sebebiyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri halat vererek müdahale etti. Sahile 300 metre kala durdurulan tankere, KURTARMA 8 römorkörü ve KEGM 5 can kurtarma bot yönlendirildi. Öte yandan İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.
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