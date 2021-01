Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu

--Tandır ekmeği pişirme aşamalarınından görüntüler

--İşletme sahibi İsa Dalmaz ve Neslihan Çarboğa ile röportaj

--Detay görüntüler



( AĞRI ) - AĞRI



- Ağrılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tandır ekmeği, kentte yaşayan kadınların geçim kaynağı oldu. Türkiye’nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı’ya dönen 50 yaşındaki İsa Dalmaz, kız kardeşi Neslihan Çarboğa ile birlikte burada açtıkları tandır ekmeği fırını sayesinde bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlıyor. Pandeminin satışlarını olumsuz yönde etkilemediği tandır ekmeği, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tandır ekmeği pişirerek iş sahibi olan kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor. Abisi İsa Dalmaz ile açtıkları tandır ekmeği fırınında ilk başlarda geleneksel tandırla ekmek pişirdiklerini ancak daha sonra hem iş yoğunluğundan hem de daha az zahmet gerektiren modern makinalar ile tandır ekmeği pişirmeye başladıklarını söyleyen 5 çocuk annesi Neslihan Çarboğa, birçok kadının da burada çalışarak gelir elde ettiğini söyleyerek ”İlk önce tandırlarımız vardı orada pişiriyorduk ekmekleri.Daha sonra yavaş yavaş büyüttük işletmemizi. Sonra bu sisteme geçtik. Bu sistem bizi daha az yoruyor. Biz yoruculuğun farkındayız ama çok şükür kazanıyoruz da kendi emeğimizle. Abimin burayı açması gerçekten hepimize bayağı yaradı. Bayan arkadaşlarımızın hepsi buradan ekmek götürebiliyor. Çoğu zaman eşlerine ve çocuklarına buradan kazandığı parayla yardımcı olabiliyorlar. Ben beş çocuk annesiyim çoğu zaman çocuklarımın okul masrafını, mutfak masrafını karşılayabiliyorum buradan kazandığım parayla.” Şeklinde konuştu.

“Pandemiden dolayı her yer kapalıyken biz yine çalışıyoruz” Korona virüs salgını nedeniyle getirelen kısıtların tandır ekmeği satışlarını etkilenmediğini dile getiren Neslihan Çarboğa, “ Yoğunluk bizi bayağı bir yoruyor ama sonuçta bu bizim işimiz ve biz işimizi gerçekten yapabiliyoruz. Pandemiden dolayı her yer kapalıyken biz yine çalışıyoruz. Müşterilerimiz çok memnun bizim işlerimizden, ekmeğimizden. “ ifadelerine yer verdi. 30 yıl boyunca Türkiye’nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı’ya gelen ve burada tandır ekmeği fırını açan İsa Dalmaz, pişirdikleri eklemeri market ve lokantalara da sattıklarını belirterek, “Ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Fırıncılıkla ilgili her şeyi biliyorum. Yaklaşık iki yıl önce kendi memleketime gelip bu işi yapmaya karar verdim. Şu an benim yanımda beş tane aile çalışıyor. Geçim kaynağı oluyor onlar için. Ben bu işi Antalya ve Kayseri’de yaptım. En sonunda gelip kendi memleketimde yapmaya karar verdim. Her yere servis yapıyoruz. Bu şekilde memleketimize hizmet veriyoruz. “ dedi.

