Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tamire gelen otomobil otobüsün sıkıştırmasıyla takla attı: 1 yaralı

Tamire gelen otomobil otobüsün sıkıştırmasıyla takla attı: 1 yaralı

kaza yapan araç

İlk Müdahale Görgü Tanığı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-itfaiye ekipleri
-trafik
-görgü tanığı ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te iddiaya göre, otomobilini tamire getiren sürücü, seyir halindeki bir otobüsün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan sürücü hafif yaralandı.Kaza, Pendik’te Çınardere Mahallesi Ankara Caddesinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 NAV 87 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Yazıcı, otomobilini sanayiye tamire götürdüğü sırada, trafikte otobüsün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.Oto sanayi ustası Ahmet Şahin, “Arkadaşının arabası, eleman saniyeye malzeme almaya giderken kaza yapmış. Arabanın sahibini çağırdık o da geliyor. Aşırı hız yapan bir arkadaş değildi, yolda araçların sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmış. Otomobilde tekti. Hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement