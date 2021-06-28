Tamire gelen otomobil otobüsün sıkıştırmasıyla takla attı: 1 yaralı

-itfaiye ekipleri

-trafik

-görgü tanığı ile röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Pendik’te iddiaya göre, otomobilini tamire getiren sürücü, seyir halindeki bir otobüsün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan sürücü hafif yaralandı.Kaza, Pendik’te Çınardere Mahallesi Ankara Caddesinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 NAV 87 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Yazıcı, otomobilini sanayiye tamire götürdüğü sırada, trafikte otobüsün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.Oto sanayi ustası Ahmet Şahin, “Arkadaşının arabası, eleman saniyeye malzeme almaya giderken kaza yapmış. Arabanın sahibini çağırdık o da geliyor. Aşırı hız yapan bir arkadaş değildi, yolda araçların sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmış. Otomobilde tekti. Hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.



