Taksim’de sözlü saldırıya uğrayan çarşaflı kızların babası ve avukatı konuştu

( İSTANBUL -ÖZEL)- Baba Harput “Burası demokratik bir ülke herkes istediği gibi gezebilir”- Genç kızların avukatı Şahin “Kadının kadına şiddet uygulaması yaralayıcı” İSTANBUL



- Taksim’de Emel C. isimli kadın tarafından sözlü saldırıya uğrayan çarşaflı genç kızların babası ve avukatı İHA’ya konuştu.

Baba İsmail Harput adalete güvendiğini söyleyerek “Burası demokratik bir ülke herkes istediği gibi gezebilir” dedi.

Genç kızların çarşaf giymesi nedeniyle şiddete uğradığını belirten avukat Seher Şahin ise “Kadının kadına şiddet uygulaması da yaralayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Mart 2021’de meydana gelen olayda Emel C. (78), çarşaflı 3 genç kıza yönelik “Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" demişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ve 16 yaşındaki Amine H. ifade vermişti. Genç kızlar ifadesinde Emel C.’nin yanlarına gelerek “Türk müsünüz Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz ben Atatürk’ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar” şeklinde söylemlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduklarını belirtmişti. Emel C. ise genç kızlara siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler söylediğini ve yaptığının yanlış olduğunu anlayıp pişman olduğunu ifade etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Emel C.'nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. “Kadının kadına şiddet uygulaması yaralayıcı bir unsur” İddianamenin hazırlanmasının ardından İhlas Haber Ajansı’na konuşan mağdur genç kızlar Selva B. ve Amine H.’nin avukatı Seher Şahin “Amine 18 yaşından küçük olduğu için olaydan fazlasıyla etkilendi. Karakolda ifade verirken endişeli ve kaygılıydı. Olaydan üzüntü ve endişe duymaya devam ediyor. Kadına karşı şiddet sadece fiziksel bir şiddet boyutunda değil. Günümüzde hala ne yazık ki kadının giyiminden ve yaşam tarzından dolayı şiddete maruz kaldığına şahit oluyoruz. Burada da 3 hanımefendinin çarşaf giymesinden ötürü aslında yine kadına karşı bir şiddet söz konusu. Kadının kadına şiddet uygulaması da yaralayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. ‘Hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından dava açıldı. Emsal oluşturacak bir karar olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Burası demokratik bir ülke herkes istediği gibi gezebilir” Genç kızların babası İsmail Harput ise “Kızlarım gezmeye giderken bir bayan peşlerine takılarak ‘gericiler neden böyle giyiniyorsunuz pis Araplar’ şeklinde konuşuyor. Devletin vereceği cezaya güveniyorum. Herkes istediği gibi gezebilir. Küçük kızım psikolojik olarak rahatsız oldu ve bir müddet bunun etkisinden çıkamadı. Ben onun üzüntüsünü görerek devletin gereken cezayı vermesini istiyorum. Herkese saygım sonsuzdur. Bu gibi insanların gerekirse tedavi edilmesini rica ediyorum. Burası demokratik bir ülke herkes istediği gibi gezebilir” şeklinde konuştu.