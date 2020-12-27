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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada

Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada

Zanlının hastanede sinir krizi geçirmesi, kafasını duvarlara vurması

Hastane Kamera Sınırdışı Sınır Dışı Irak 

-Zanlının Taksim'de polise saldırması (arşiv)

( İSTANBUL )-Sinir krizleri geçiren ve kafasını duvara vuran zanlı, kameralara yansıdı İSTANBUL

- Taksim'de maske takmadığı için kendisini uyarana polise saldıran Lübnan uyruklu zanlı, hastaneyi de birbirine kattı. Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede sinir krizi geçiren ve kafasını duvara vuran zanlı, kameralara yansıdı. Tedavisi ardından adliyeye sevk edilen zanlının sınırdışı edileceği öğrenildi. Taksim'de dün yaşanan olayda Lübnan asıllı Baha H. isimli zanlı, maske takmadığı için kendisini uyaran polise saldırmış ve gözaltına alınmıştı. Gözaltı işleminin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlının, burada da olay çıkardığı ortaya çıktı. Sinir krizi geçiren ve kafasını duvarlara vuran zanlı, kameralara yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıya ifade veren zanlı serbest bırakıldı. Zanlı polis tarafından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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